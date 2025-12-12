ΗΠΑ και Ιαπωνία κατά Κίνας: «Οι ενέργειες της δεν ευνοούν την ειρήνη»

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι κι ο ομόλογός του των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ συζήτησαν τηλεφωνικά την «ολοένα πιο ανησυχητική κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, με φόντο την κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και την Κίνα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου σήμερα.
«Οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις» και «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, μερικές ημέρες αφού το Τόκιο κατήγγειλε πως κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά.
