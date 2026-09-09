ΗΠΑ: «Καταστρέψαμε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια» - Αυστηρή προειδοποίηση από τον Ρούμπιο

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις τελευταίες δυο ημέρες.

Τα πληρώματα των ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος, ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοινωθέν του. Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

Σαφή προειδοποίηση προς το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλοια απηύθυνε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντά στις ιρανικές επιθέσεις με νέα πλήγματα κατά των πετρελαιοφόρων.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και, για κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.