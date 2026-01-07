ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεύτερο δεξαμενόπλοιο, αυτή τη φορά στη θάλασσα της Καραϊβικής, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Νότια Περιοχή.

«Το δεσμευμένο πλοίο, M/T Sophia, λειτουργούσε σε διεθνή ύδατα και συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα της Καραϊβικής», αναφέρει σε δήλωση ο αμερικανικός στρατός. «Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνοδεύει το M/T Sophia προς τις ΗΠΑ για την τελική του διάθεση».

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Το πλοίο φέρεται να ανήκει στον σκιώδη στόλο, καθώς έπλεε χωρίς σημαία και «διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες», σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση Νότου.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν επίσης ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στον Ατλαντικό: Αμερικανοί κατέλαβαν τάνκερ υπό ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβιβάστηκε σε δύο δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδη στόλου» σε μια προσεκτικά συντονισμένη επιχείρηση,.

Η Νοέμ λέει ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στη Βόρεια Ατλαντική Θάλασσα, ενώ το άλλο σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις έγιναν μέσα σε λίγες ώρες η μια μετά την άλλη.

ABC News

Τα δεξαμενόπλοια, η Marinera και η Sophia —ήταν είτε τελευταία δεμένα στη Βενεζουέλα είτε κατευθύνονταν προς αυτήν, πρόσθεσε η Νοέμ.