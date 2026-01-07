ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεύτερο δεξαμενόπλοιο, αυτή τη φορά στη θάλασσα της Καραϊβικής, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Νότια Περιοχή.
«Το δεσμευμένο πλοίο, M/T Sophia, λειτουργούσε σε διεθνή ύδατα και συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα της Καραϊβικής», αναφέρει σε δήλωση ο αμερικανικός στρατός. «Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνοδεύει το M/T Sophia προς τις ΗΠΑ για την τελική του διάθεση».
Το πλοίο φέρεται να ανήκει στον σκιώδη στόλο, καθώς έπλεε χωρίς σημαία και «διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες», σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση Νότου.
Νωρίτερα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν επίσης ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.
Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στον Ατλαντικό: Αμερικανοί κατέλαβαν τάνκερ υπό ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα
Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβιβάστηκε σε δύο δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδη στόλου» σε μια προσεκτικά συντονισμένη επιχείρηση,.
Η Νοέμ λέει ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στη Βόρεια Ατλαντική Θάλασσα, ενώ το άλλο σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις έγιναν μέσα σε λίγες ώρες η μια μετά την άλλη.
ABC News
Τα δεξαμενόπλοια, η Marinera και η Sophia —ήταν είτε τελευταία δεμένα στη Βενεζουέλα είτε κατευθύνονταν προς αυτήν, πρόσθεσε η Νοέμ.
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Σέρρες: Η νεκροτομή «δείχνει» βαριά χτυπήματα στον 17χρονο – Αναλαμβάνει την ευθύνη η μητέρα του 16χρονου
- Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: «Δεν είναι κανείς από τους γονείς μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»
- «Πυρά» για ΕΡΤ και Eurovision: «Γιατί προσπαθεί να μας επιβάλλει την Κέλλυ Βρανάκη;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.