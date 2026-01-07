Θρίλερ στον Ατλαντικό: Αμερικανοί κατέλαβαν τάνκερ υπό ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα, ύστερα από καταδίωξη που διήρκεσε εβδομάδες.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν την Τετάρτη να κατασχέσουν ένα πετρελαιοφόρο πλοίο με ρωσική σημαία, το οποίο παρακολουθούνταν από ρωσικό υποβρύχιο. Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκε καταδίωξη διάρκειας άνω των δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό Ωκεανό και αυτή φαίνεται πως εντάσσεται στο πλαίσιο του αμερικανικού «αποκλεισμού» των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί να κατασχέσει πλοίο με ρωσική σημαία, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τη Ρωσία.

Η προσπάθεια κατάσχεσης έγινε αφού το δεξαμενόπλοιο, που αρχικά έφερε το όνομα Bella-1, κατάφερε να διαφύγει από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις στην περιοχή της Καραϊβικής και αρνήθηκε τις επανειλημμένες προσπάθειες της Αμερικανικής Ακτοφυλακής να επιβιβαστεί σε αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

🚨 BREAKING: US forces have boarded/seized a Russian-flagged oil tanker (formerly Bella 1, now Marinera) allegedly linked to Venezuelan crude after more than two weeks in the Atlantic.

Reports say the crew repainted the vessel, hoisted a Russian flag, and changed its name while… pic.twitter.com/KS7YP53F5A — Michael Bogbo (@mikesensational) January 7, 2026

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Ρόιτερς αμερικανοί αξιωματούχοι.

❗️Several days ago, the United States wanted to seize a Venezuelan tanker.



They chased it unsuccessfully.



Then, the tanker renamed itself Marinera and changed its flag to Russian.



Now, Russian propaganda media report that the United States are seizing the tanker. pic.twitter.com/yPBkwjfwYi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2026