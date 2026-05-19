ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά απειλεί πόλη 100.000 κατοίκων – Διαταγή εκκένωσης από τις αρχές

Μεγάλη φωτιά «εξαπλώνεται γρήγορα» σε προάστιο του Λος Άντζελες, η πυροσβεστική διατάσσει κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Φωτιά στο Λος Άντζελες
Κάτοικοι βλέπουν τους καπνούς της φωτιάς στην Καλιφόρνια | AP Photos
Φωτιά εκδηλώθηκε χθες Δευτέρα το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.

«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

ΚΟΣΜΟΣ