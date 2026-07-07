ΗΠΑ: Μητέρα που απέδιδε τον θάνατο των διδύμων της στα εμβόλια κατηγορείται για τη δολοφονία τους

Μια 23χρονη μητέρα από το Αϊντάχο των ΗΠΑ, η οποία υποστήριζε ότι τα 18 μηνών δίδυμα παιδιά της πέθαναν μετά τον εμβολιασμό τους, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κατηγορίες για τη δολοφονία τους.

Σε βάρος της Άντρεα Σο ασκήθηκε δίωξη για φόνο πρώτου βαθμού, καθώς οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι προκάλεσε τον θάνατο των παιδιών της με ασφυξία τον Μάιο του 2025.

Λίγο μετά τον θάνατο των διδύμων, η Σο είχε εμφανιστεί σε διαδικτυακή εκπομπή της Children's Health Defense, οργάνωσης κατά των εμβολίων που είχε ιδρύσει ο νυν υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Εκεί είχε ισχυριστεί ότι τα παιδιά της έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των εμβολίων που είχαν λάβει. Ο Κένεντι, ωστόσο, είχε αποχωρήσει από την οργάνωση τον Δεκέμβριο του 2024, όταν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της για να ενταχθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σο συνελήφθη την Τρίτη και παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Πέμπτη. Παραμένει προφυλακισμένη με εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και τη θανατική ποινή. Η επόμενη δικαστική της εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουλίου, σύμφωνα με το CNN.

Ο συνήγορός της, Τζο Φιλικέτι, δήλωσε ότι η πελάτισσά του αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως η εισαγγελία δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να αποδείξει την ενοχή της. «Θα την υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», ανέφερε.

Στην τηλεοπτική της εμφάνιση τον Μάιο του 2025, η Σο είχε υποστηρίξει ότι βρήκε τα παιδιά της νεκρά λίγες ημέρες αφότου είχαν λάβει το αντιγριπικό εμβόλιο και άλλα εμβόλια ρουτίνας. «Τους έκαναν τα εμβόλια ταυτόχρονα δύο νοσοκόμες και στη συνέχεια αρρώστησαν», είχε δηλώσει.

Οι επιστημονικοί φορείς, πάντως, επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα παιδικά εμβόλια, τα οποία προστατεύουν από τη γρίπη, την ηπατίτιδα Α, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη (DTaP), έχουν αποδεδειγμένα υψηλό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, η Σο είναι ενάγουσα σε ομοσπονδιακή αγωγή που έχει καταθέσει η Children's Health Defense κατά της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Η αγωγή, που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, κατηγορεί την Ακαδημία ότι παραπλανά επί δεκαετίες τις αμερικανικές οικογένειες σχετικά με την ασφάλεια του προγράμματος παιδικών εμβολιασμών. Στο δικόγραφο, η Σο περιγράφεται ως μητέρα «της οποίας τα παιδιά πέθαναν μετά από εμβολιασμούς ρουτίνας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ακαδημίας».

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής έχει ήδη ζητήσει από το δικαστήριο την απόρριψη της αγωγής.