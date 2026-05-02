ΗΠΑ: Νέα οπισθοδρόμηση στην άμβλωση - Αναστολή στη διανομή καίριου σκευάσματος

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά την ταχυδρομική αποστολή της μιφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη φαρμακευτική άμβλωση.

Με την ιστορική του απόφαση του Ιουνίου 2022, με την οποία κατήργησε την ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, το Ανώτατο Δικαστήριο προσέφερε πλήρη ελευθερία στις πολιτείες να νομοθετούν για το θέμα.

Έκτοτε, περίπου είκοσι πολιτείες έχουν απαγορεύσει την άμβλωση, είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική, ή έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς.

Άμβλωση: Ένα βασικό δικαίωμα προς «πετσόκομμα»

Η απόφαση που έλαβε χθες ένα υπερσυντηρητικό εφετείο στη Νέα Ορλεάνη, η οποία έχει ισχύ για το σύνολο των ΗΠΑ, περιορίζει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση, κυρίως στις πολιτείες όπου απαγορεύεται η εκούσια διακοπή της κύησης.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των αμβλώσεων στη χώρα γίνονται μέσω τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία οργανώσεων.

Με την απόφαση αυτή προσωρινά η προμήθεια των χαπιών άμβλωσης απαιτείται να γίνεται αφού η έγκυος επισκεφθεί γιατρό, αντί να επιτρέπεται η προμήθειά τους ταχυδρομικώς ή από κάποιο φαρμακείο έπειτα από συνταγογράφηση μέσω τηλεϊατρικής.

Στο μεταξύ η Danco Laboratories, μία από τις δύο φαρμακοβιομηχανίες που διανέμουν τη μιφεπριστόνη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Η Danco ζητά προσωρινή αναστολή διάρκειας μιας εβδομάδας της εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου (...) προκειμένου να της δοθεί χρόνος να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο», αναφέρει έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Στο εφετείο είχε προσφύγει η πολιτεία της Λουιζιάνα, η οποία διαθέτει μια από τις πιο περιοριστικές πολιτικές για την άμβλωση στις ΗΠΑ.

Η πολιτεία αμφισβητούσε την απόφαση του 2023 της Αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων (FDA) η οποία επέτρεπε στους γιατρούς να συνταγογραφούν τη μιφεπριστόνη χωρίς να έχουν εξετάσει την έγκυο με φυσική παρουσία.

Το εφετείο ακύρωσε απόφαση που είχε λάβει τον Απρίλιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο είχε παγώσει την υπόθεση δίνοντας, μεταξύ άλλων, προθεσμία έξι μηνών στην FDA να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα συμπεράσματα της εν εξελίξει μελέτης της αναφορικά με την ασφάλεια αυτού του χαπιού.