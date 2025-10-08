ΗΠΑ: Νεκρό 2χρονο αγοράκι από επίθεση ροτβάιλερ σε παράνομο παιδικό σταθμό

Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση του θανάτου ενός δίχρονου αγοριού, το οποίο κατασπαράχθηκε από δύο σκυλιά ροτβάιλερ σε παράνομο παιδικό σταθμό στη Βαλντόστα, περίπου 367 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.

Η 48χρονη Στέισι Γουίλερ Κομπ, ιδιοκτήτρια του σταθμού που λειτουργούσε μέσα στο σπίτι της, συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο δευτέρου βαθμού σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα άφησε το παιδί χωρίς καμία επίβλεψη για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ κοιμόταν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας, το αγοράκι φέρεται να βγήκε στην αυλή και να άνοιξε το κλουβί με τα δύο ροτβάιλερ, τα οποία του επιτέθηκαν θανάσιμα. Η μητέρα του παιδιού, Αντριάνα Τζόουνς, περιέγραψε σε ανάρτησή της στο GoFundMe ότι το υλικό από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη φρικτή σκηνή. «Κατασπάραξαν το μωρό μου μέχρι θανάτου», έγραψε συγκλονισμένη.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο γύρω στις 3:45 το απόγευμα του Σαββάτου, όμως το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Το θύμα αναγνωρίστηκε ως ο μικρός Καϊμίρ Τζόουνς. Η μητέρα του, ανύπαντρη και εργαζόμενη, δήλωσε ότι ανησύχησε όταν η Κομπ δεν απαντούσε στα μηνύματά της για τρεις ώρες, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ.

«Η διαίσθησή μου, μου έλεγε να φύγω νωρίτερα από τη δουλειά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις αρχές, το αγοράκι ήταν το μοναδικό παιδί στον σταθμό εκείνη την ημέρα, αν και συνήθως φιλοξενούνταν έως και δέκα. Η Κομπ κρατείται στις φυλακές της κομητείας Λόουντες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν διαθέτει δικηγόρο.

Τα δύο ροτβάιλερ, καθώς και ένας τρίτος σκύλος που βρισκόταν στο σπίτι, παραδόθηκαν στον Οργανισμό Ελέγχου Ζώων της κομητείας. Η αστυνομία της Βαλντόστα ανακοίνωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες.

«Πρόκειται για ένα φρικτό και τραγικό γεγονός που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί.

Λόγω αμέλειας, μια μητέρα έχασε το παιδί της με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας, Λέσλι Μάναχαν.

Με πληροφορίες από το abcnews