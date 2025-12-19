ΗΠΑ: Νεκρός ο ύποπτος για την επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ύποπτος για την μαζική ένοπλη επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Σάλεμ, μετά από έξι ημέρες καταδίωξης σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές τον ταυτοποίησαν ως τον 48χρονο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, Πορτογάλο υπήκοο που είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο του Πρόβιντενς, περίπου 25 χρόνια πριν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρεζ, δήλωσε ότι τα βίντεο και οι πληροφορίες από τον κόσμο οδήγησαν τους ερευνητές σε έναν σταθμό ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου βρήκαν το όνομα του υπόπτου και το ταύτισαν με το πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι πιστεύουν πως ο Βαλέντε σκότωσε έναν καθηγητή του ΜΙΤ δύο μέρες μετά την επίθεση στις 13 Δεκεμβρίου στο Μπράουν.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Peter, δήλωσε ότι ο Βαλέντε βρέθηκε νεκρός με μια τσάντα και δύο πυροβόλα όπλα. Τα στοιχεία σε ένα κοντινό αυτοκίνητο ταυτοποιήθηκαν με τη σκηνή του εγκλήματος στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.

Τα πρώτα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο Βαλέντε πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, και η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει πόσο καιρό μπορεί να βρισκόταν στην αποθήκη.

Τα ερωτήματα που μένουν να απαντηθούν

«Αν και ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός απόψε, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Τεντ Ντοκς, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία είχε αποστείλει περίπου 500 πράκτορες για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές στην έρευνα.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξσον, δήλωσε ότι ο Βαλέντε είχε εγγραφεί στην Ιvy League σχολή από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001 και σπούδαζε για διδακτορικό στη φυσική.

Δεν είχε «καμία τρέχουσα ενεργή σύνδεση» με το Μπράουν, πρόσθεσε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πιστεύουν πως ο Βαλέντε σκότωσε τον 47χρονο καθηγητή του ΜΙΤ, Νούνο Φ. Λουρέιρο, τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Brookline, περίπου 80 χιλιόμετρα από το Πρόβιντενς.

Το θύμα και ο ύποπτος είχαν σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, δήλωσαν οι αρχές.

Οι υποθέσεις συνδέθηκαν όταν το όχημα του υπόπτου ταυτοποιήθηκε μέσω του υλικού από κάμερες ασφαλείας και μάρτυρα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Το ίδιο αυτοκίνητο εντοπίστηκε κοντά στη σκηνή του φόνου του καθηγητή στο Brookline της Μασαχουσέτης.

«Χρησιμοποιούσε ένα τηλέφωνο που δυσχέραινε την παρακολούθησή του», δήλωσε η εισαγγελέας της Μασαχουσέτης.

«Ήταν πολύ επιδέξιος στο να κρύβει τα ίχνη του.»

Οι αρχές δεν έχουν δώσει κανένα κίνητρο για τις δύο επιθέσεις.

Για μέρες, ο κόσμος εξέφραζε απογοήτευση για την έρευνα σχετικά με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν το περασμένο Σάββατο, καθώς φαινόταν να μην υπήρχε σημαντική πρόοδος σχεδόν μια εβδομάδα μετά την επίθεση.

Η επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ένοπλος εισήλθε στο κτήριο μηχανολογίας Barus & Holley του Πανεπιστημίου Μπράουν και άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων.

Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν. Έξι παραμένουν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τα δύο θύματα ως την 19χρονη Έλα Κουκ, φοιτήτρια από την Αλαμπάμα, και τον 18χρονο φοιτητή από το Ουζμπεκιστάν Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοβ.

Η αστυνομία είχε ζητήσει υπομονή από τους πολίτες του Ρόουντ Άιλαντ και την Τετάρτη δημοσίευσαν νέο βίντεο με ένα άτομο ενδιαφέροντος, όπου φαίνεται ένας άντρας να περιφέρεται στην πανεπιστημιούπολη με μια μαύρη μάσκα στο στόμα του.

Το FBI προσέφερε επίσης ανταμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση, σύλληψη και καταδίκη του υπεύθυνου για την επίθεση.