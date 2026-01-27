ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με τη συνοριοφυλακή στην Αριζόνα - Σε κρίσιμη κατάσταση ένα άτομο από πυροβολισμούς

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Πίμα.
Το συμβάν διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ανέφερε το NBC News επικαλούμενο την πυροσβεστική.
Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι οι άνδρες του βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με το FBI.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δε ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
