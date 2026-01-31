ICE: Η ιστορία της υπηρεσίας που έφτασε να δολοφονεί Αμερικανούς πολίτες

«Η προστασία των εθνικών μας συνόρων και η διαφύλαξη της ακεραιότητας του συστήματος μετανάστευσης είναι τα βασικά καθήκοντα των πρακτόρων της ICE».

Με αυτά τα λόγια, στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, περιγράφεται η αποστολή αυτής της περίφημης ICE. Αυτή η ομοσπονδιακή υπηρεσία που υπό κανονικές συνθήκες ούτε καν θα ξέραμε τι είναι και τι πρεσβεύει, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Για όλους τους λάθος και συχνά τρομακτικούς λόγους. Η ιστορία της είναι μοναδική όπως και η εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια.

Η τρομοκρατική επίθεση που «γέννησε» την ICE

Ο έλεγχος της μετανάστευσης και των μεταναστών κατ’ επέκταση υπήρχε στην αμερικανική πολιτική κουλτούρα σχεδόν από την αρχή του αμερικανικού κράτους. Ξεκίνησε πιο επίσημα να περνάει στο κομμάτι της νομοθεσίας από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Τα κεντρικά της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον | Wikipedia

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που χειρίζονταν αυτό το κομμάτι είχαν παράλληλα υπό την εποπτεία τους και τον τελωνειακό έλεγχο. Όλα αυτά ήταν υποχρεώσεις του ομοσπονδιακού κράτους. Το πιο κομβικό σημείο ήταν η 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Η έννοια της εσωτερικής ασφάλειας «μπήκε» στο παιχνίδι με ξαφνικό και βίαιο τρόπο.

Η απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης στην τρομοκρατία ήταν η ίδρυση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υπό την ομπρέλα του οποίου εντάχθηκαν περίπου 22 ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Η συγχώνευση των υπηρεσιών που χειρίζονταν τη μετανάστευση και τον τελωνειακό έλεγχο δημιούργησε την ICΕ.

Ήδη από την αρχή των επιχειρήσεων, η ICE προσπαθούσε κατά μια έννοια να δικαιολογήσει την ίδρυσή της βάζοντας στο στόχαστρο κακοποιά στοιχεία που απειλούσαν την εσωτερική ασφάλεια. Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση-σκούπα που ξεκίνησε το 2005 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα αφορά μέλη συμμοριών ή εγκληματίες που συνδέονται με κυκλώματα trafficking και τη μεξικάνικη μαφία. Συνεπώς, η ICE λειτουργούσε ως ο σιδηρούς βραχίονας για την εσωτερική ασφάλεια, καταδιώκοντας όσους αποτελούσαν κίνδυνο.

Η εποχή Ομπάμα δημιούργησε νέες προτεραιότητες για την υπηρεσία. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έθεσε ένα νέο πλαίσιο στη δράση της ICE. Η βασική προτεραιότητα ήταν όσοι αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια και εθνική ασφάλεια γενικότερα. Όσοι διέσχισαν παράνομα τα σύνορα ή είχαν καταδικαστεί για πλημμελήματα ήταν δευτερευούσης σημασίας.

Βέβαια οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Ομπάμα σχεδόν 2.4 εκατομμύρια άνθρωποι απελάθηκαν από τη χώρα, συχνά ακόμη και για πταίσματα όπως η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Η χρήση της ICE ως εργαλείου πολιτικής από τον Τραμπ

Η άνοδος του Τραμπ στην εξουσία έφερε νέα δεδομένα. Ο τραμπισμός «σάρωσε» τις προτεραιότητες που είχε θέσει ο Ομπάμα. Πλέον, ως δημόσιος κίνδυνος ορίζεται ο κάθε μετανάστης ή ο κάθε μη-λευκός. Ήταν λογικό να συμβεί αφού ήδη προεκλογικά ο Τραμπ έθεσε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της μετανάστευσης με τον δικό του ακραίο τρόπο, ικανοποιώντας τα ξενοφοβικά και ρατσιστικά ένστικτα των ψηφοφόρων του.

Μέσα σε 12 μήνες από την άνοδό του στην εξουσία, οι συλλήψεις που έκανε η ICE αυξήθηκαν κατά 42%! Οι τακτικές της έγιναν πιο επιθετικές με αποκορύφωμα τη βίαιη απομάκρυνση παιδιών από τους γονείς στα σύνορα της χώρας. Περίπου τότε ξεκίνησαν και οι πρώτες δυναμικές διαμαρτυρίες για την κατάργηση της υπηρεσίας. Μάταια…

Η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο την απέλαση περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων ετησίως! Γι’ αυτόν τον σκοπό, η νέα νομοθεσία που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι αναδιαμόρφωσε το σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης.

Αιχμή του δόρατος η ICE με έναν τεράστιο προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια με ορίζοντα τετραετίας. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία έχει επενδύσει σε εφαρμογές που δεν θα τις λέγαμε ιδιαιτέρως φιλικές στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Μια από αυτές λέγεται «Graphite» (πρόκειται για spyware) που μπορεί να υποκλέπτει προσωπικά μηνύματα μέσα από κινητά.

Όλη αυτή η ενίσχυση της δραστηριότητάς της συνοδεύτηκε από ελαστικά κριτήρια πρόσληψης ώστε ο αριθμός των πρακτόρων να αυξηθεί. Το όριο ηλικίας έπεσε στα 18 και ο καθένας γενικά μπορεί να προσληφθεί μέσω ενός ιστοτόπου χωρίς να περάσει από ουσιαστικό έλεγχο ή πολλώ δε μάλλον να έχει τις απαραίτητες ικανότητες.

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεσότα έφεραν όλη αυτή τη νόμιμη «παρανομία» των πρακτόρων της ICE στην επικαιρότητα. Οι διαμαρτυρίες που σημειώθηκαν δεν έχουν πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο. Για να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα απ’ ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο. Το μέλλον μόνο θα δείξει την εξέλιξη και για την ώρα, είναι δυσοίωνο.