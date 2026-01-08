Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σήμερα πως οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισεκ. δολάρια.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός μας για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισεκ. δολάρια», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον ''Ονειρικό Στρατό'' που δικαιούμαστε εδώ και καιρό και, το πιο σημαντικό, θα μας κρατήσει ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ανεξάρτητα από τον εχθρό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αν δεν υπήρχαν τα έσοδα από τους δασμούς της κυβέρνησής του σε άλλες χώρες, θα έλεγε ότι ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να διατηρηθεί στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η πρόταση του αμερικανού προέδρου για τον προϋπολογισμό κατατίθεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία ακολούθησε μήνες στρατιωτικής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Ο Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στη Δανία, για λόγους εθνικής ασφάλειας.