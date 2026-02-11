ΗΠΑ: Πατέρας MAGA πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του, μετά από διαφωνία για τον Τραμπ

Άλλον έναν θάνατο προκάλεσε η παράνοια του δόγματος MAGA στις ΗΠΑ, όπου άνδρας, οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του μέσα στο σπίτι τους, επειδή η νεαρή γυναίκα τσακώθηκε μαζί του για τις πολιτικές του προέδρου.

Η Λούσι Χάρισον , μια μεταπράτρια μόδας από το Γουόρινγκτον του Τσέσαϊρ, διέμενε με τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, και την οικογένειά του στο προάστιο Πρόσπερ του Ντάλας του Τέξας όταν πέθανε. Η έρευνα για τον θάνατο της 23χρονης διεξάγεται στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Τσέσαϊρ.

Χθες Τρίτη (10/2), ο φίλος της Λούσι, ο Σαμ Λίτλερ, δήλωσε στη διάρκεια της δίκης για το περιστατικό, ότι είχε ταξιδέψει μαζί της στις ΗΠΑ, όπου είχε μετακομίσει ο πατέρας της όταν ήταν μικρή, για διακοπές, πριν το μοιραίο συμβάν της 10ης Ιανουαρίου του 2025, κατά τον Independent.

British woman ‘shot dead by father on US holiday after argument about Trump’https://t.co/EOKEjXFmyb — The Independent (@Independent) February 10, 2026

«Προσέβαλε» τον Τραμπ και τη σκότωσε

Είπε ότι η Λούσι συχνά αναστατωνόταν με τον πατέρα της όταν μιλούσε για τo όπλο του και την οπλοκατοχή. Ο Χάρισον είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε κέντρο αποτοξίνωσης για εθισμό στο αλκοόλ.

Διαβάστε ακόμα: Η πρώην σύντροφος του άπιστου Ολυμπιονίκη απάντησε και τα λόγια της θα τον κάνουν να ξανακλάψει

Το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, όταν η Λούσι και ο κ. Λίτλερ επρόκειτο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε ένας «μεγάλος» καβγάς μεταξύ της Λούσι και του πατέρα της σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, που τότε ορκιζόταν πρόεδρος, σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του για βιασμό.

«Ο Κρις και η Λούσι κατέληξαν να έχουν έναν αρκετά μεγάλο καβγά, ο οποίος οδήγησε τη Λούσι να τρέξει στο επάνω δωμάτιο αναστατωμένη», είπε ο κ. Λίτλερ.

Είπε ότι η Λούσι είχε ρωτήσει τον πατέρα της: «Πώς θα ένιωθες αν ήμουν εγώ το κορίτσι σε αυτή την κατάσταση και είχα δεχτεί σεξουαλική επίθεση;».

Ο κ. Χάρισον είχε απαντήσει ότι είχε δύο άλλες κόρες που ζούσαν μαζί του, οπότε αυτό δεν θα τον αναστάτωνε τόσο πολύ.

Είπε στο δικαστήριο ότι αργότερα την ίδια μέρα, περίπου μισή ώρα πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, η Λούσι βρισκόταν στην κουζίνα, όταν ο πατέρας της την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο.

Περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια άκουσε τον κ. Χάρισον να ουρλιάζει για τη σύζυγό του, Χέδερ, είπε.

Ο κ. Λίτλερ είπε: «Θυμάμαι ότι έτρεξα στο δωμάτιο και η Λούσι ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα κοντά στην είσοδο του μπάνιου και η Κρις απλώς ούρλιαζε, κάτι ανοησίες».

Η αστυνομία διερευνά τον θάνατο της Λούσι ως «ενδεχόμενη ανθρωποκτονία εξ αμελείας», ωστόσο δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του πατέρα της, αφού το σώμα ενόρκων στην κομητεία Κόλιν αρνήθηκε να του απαγγείλει κατηγορίες.