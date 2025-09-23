Μενού

ΗΠΑ: Πελάτης παρήγγειλε τον «καφέ του Τσάρλι Κερκ» και βρήκε μήνυμα για ρατσιστές - Απολύθηκε υπάλληλος

Ένα μήνυμα μίσους διάβασε η γυναίκα στο ποτήρι του ροφήματος της, το οποίο ήταν το αγαπημένο του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τσάρλι Κερκ
Ο Τσάρλι Κερκ στην καμπάνια του Τραμπ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Προσβλητικό μήνυμα στο ποτήρι του ροφήματός της από τα Starbucks είδε μια γυναίκα στο Οχάιο.

Η Ότομν Πέρκινς επισκέφθηκε το κατάστημα το βράδυ της Κυριακής (21/09) και παρήγγειλε το αγαπημένο ρόφημα του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ — ένα «mint majesty» με δύο μερίδες μέλι.

Όταν παρέλαβε την παραγγελία της, διαπίστωσε ότι στο ποτήρι είχε γραφτεί η φράση: «το αγαπημένο ρόφημα των ρατσιστών».

Η Πέρκινς εξέφρασε την αγανάκτησή της, δηλώνοντας στο Fox News Digital: «Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η ανοησία».

Μετά από επικοινωνία με τον διευθυντή του καταστήματος, ενημερώθηκε πως ο εργαζόμενος παραδέχθηκε ότι έγραψε το μήνυμα και απολύθηκε άμεσα. «Συμφωνώ ότι θα πρέπει να απολύονται όσοι κάνουν τέτοια πράγματα — οι πράξεις έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στον Τσάρλι Κερκ, η Πέρκινς δήλωσε:  «Πιστεύω ότι ο Τσάρλι υπερασπίζεται τον σεβασμό — δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», υπογραμμίζοντας πως η προσβολή δεν βοηθά στην επικοινωνία ή την εξέλιξη.

Απολύθηκε υπάλληλος

Σε ανακοίνωσή της προς το Fox News Digital, εκπρόσωπος της Starbucks δήλωσε:

«Η αναγραφή τέτοιων σχολίων είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τις πολιτικές μας, που αποσκοπούν στη διατήρηση ενός φιλόξενου περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργεί υπό άδεια από την Kroger, η οποία προχώρησε στην απόλυση του υπαλλήλου».

Η Kroger, με δική της ανακοίνωση, επιβεβαίωσε την απόλυση, αναφέροντας:
«Η συμπεριφορά αυτή δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες της εταιρείας μας».

Η Πέρκινς, η οποία δήλωσε πως συνήθιζε να επιλέγει τα Starbucks λόγω της ευκολίας εντοπισμού τους στα ταξίδια της, τόνισε ότι δεν σκοπεύει να τα ξαναεπισκεφθεί:
«Δεν προτίθεμαι να ξοδέψω άλλο ούτε ένα σεντ στα Starbucks — και το ίδιο θα συμβεί με τα παιδιά μου και όποιον άλλον με ακούσει».

Πηγή: foxnews.com

