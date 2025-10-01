ΗΠΑ: Πέθανε 17χρονη ομογενής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Θρήνος στην ελληνική κοινότητα

Θρήνο σκόρπισε στην ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ η είδηση του χαμού δύο 17χρονων κοριτσίων, ανάμεσα των οποιών βρισκόταν η Ελληνίδα ομογενής Μαρία Νιώτη (Maria Niotis) που παρασύρθηκαν από όχημα στην συνοικία του Κράνφορντ.

Το τραγικό γεγονός συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι δύο κοπέλες ξαφνικά παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε συνομήλικος συμμαθητής τους, ο οποίος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Αστυνομία του Κράνφορντ ειδοποιήθηκε στις 5:26 το απόγευμα της Δευτέρας για δυο κορίτσια που παρασύρθηκαν από όχημα στην οδό Μπερνσάιντ, ενώ οδηγούσαν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα, προκειμένου είτε να μεταβούν, είτε να επιστρέψουν από εκδήλωση του σχολείου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τις δυο μαθήτριες τραυματισμένες. Στην συνέχεια, διακομίστηκαν σε παρακείμενο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» η οικογένεια της ομογενούς είχε καταγγείλει τον δράστη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες για παρενόχληση εις βάρος της κόρης τους, τόσο στο σχολείο, όσο και την Αστυνομία, χωρίς όμως να επακολουθήσει κάποια σοβαρή αντίδραση.

Μάλιστα, η ίδια πηγή θέλει τον 17χρονο οδηγό να είναι γιος ενός αστυνομικού και ανιψιός ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας, που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας περαιτέρω ερωτηματικά για τον χειρισμό της υπόθεσης εκ μέρους των Αρχών.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού αμέσως μετά το περιστατικό, μιλώντας για έντονο ήχο φρεναρίσματος και υψηλές ταχύτητες οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

«Νόμιζα ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς, γιατί έβλεπα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», δήλωσε η κάτοικος Κάθι Ντόνλιν, ενώ άλλη γειτόνισσα υπογράμμισε, μιλώντας στο ABC, ότι «τα αυτοκίνητα περνούν συχνά με υπερβολική ταχύτητα και είναι πολύ επικίνδυνο».

Την θλίψη του για το γεγονός εξέφρασε, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Απόστολος, ο οποίος γνωρίζει το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της 17χρονης, η οποία είναι κόρη ενοριτών της Κοινότητας Αγίας Τριάδος στο Ουέστφιλντ.

Ειδικότερα, ο κ. Απόστολος δήλωσε ότι μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός τέλεσε τρισάγιο «για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή της αδικοχαμένης Μαρίας».

Όπως σημείωσε, ήρθε σε επικοινωνία με τον θείο της νεαρής, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια και τη διάθεσή του να σταθεί δίπλα στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη που επεσκίασε το σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Μαρία ήταν μόλις 17 ετών, ένα λουλούδι της Ομογένειας μας, που κόπηκε πρόωρα και άδικα», τόνισε ο Μητροπολίτης, προσθέτοντας ότι «είναι χρέος όλων μας να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια, που βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία».

Η είδηση του θανάτου των δυο νεαρών κοριτσιών προκάλεσε συγκίνηση στους οικείους και τους φίλους των γονέων τους, με ομάδα εξ αυτών να συστήνουν ηλεκτρονική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων της κηδείας τους, με στόχο που ανήλθε στις 55.000 δολάρια.

Πηγή: Εθνικός Κύρηκας