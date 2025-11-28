Μενού

ΗΠΑ: Πέθανε η εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως η Σάρα Μπέκστρομ, η εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της.

Beckstrom
Σάρα Μπέκστρομ | X (Twitter)
Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο Ντ. Τραμπ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος είναι η κατοικία και ο χώρος εργασίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ.

