ΗΠΑ: Πιλότοι έκαναν ήχους...σκύλου και γάτας στον ασύρματο - Έρευνα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας

Ένα viral περιστατικό με πρόθεση να είναι «αστείο» οδήγησε δύο πιλότους στις ΗΠΑ, να διερευνηού από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας επειδή έκαναν...ήχους γάτας και σκύλου σε συχνότητα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Νιάου νιάου», είπε ένας πιλότος, σύμφωνα με ένα ηχητικό απόσπασμα από τον ήχο του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν, που ελήφθη από το ATC.com.

Ο άλλος πιλότος γαβγίζει σαν σκύλος σε απάντηση, σύμφωνα με το απόσπασμα, το οποίο ηχογραφήθηκε στις 12 Απριλίου, σύμφωνα με τo newyorkpost.com

«Πρέπει να είστε επαγγελματίες», τους επιπλήττει κάποιος στην ίδια συχνότητα καθώς συνεχίζουν να κάνουν ήχους ζώων. «Γι' αυτό εξακολουθείτε να πετάτε ένα RJ», επιπλήττει στη συνέχεια το άλλο άτομο, αναφερόμενος σε ένα περιφερειακό τζετ, στο οποίο πολλοί πιλότοι ξεκινούν την καριέρα τους ως πιλότοι.

Δεν είναι σαφές σε ποια πτήση επέβαιναν οι πιλότοι ή για ποια αεροπορική εταιρεία εργάζονταν.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι απαγορεύει στους πιλότους να συμμετέχουν σε «μη απαραίτητες συζητήσεις» όταν βρίσκονται κάτω από τα 10.000 πόδια σε υψόμετρο.

«Οι συζητήσεις πρέπει να σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους. Η FAA διερευνά όλες τις περιπτώσεις όπου οι πιλότοι ενδέχεται να έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε κανονισμό», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ο Dennis Tajer, πιλότος και εκπρόσωπος της Allied Pilots Association, του συνδικάτου που εκπροσωπεί τους πιλότους της American Airlines, δήλωσε ότι έχει ακούσει νιαούρισμα στο παρελθόν στη συχνότητα «guard», η οποία προορίζεται για έκτακτες ανάγκες.

«Οτιδήποτε μολύνει αυτό με άσκοπο χιούμορ ή οποιοδήποτε είδος αστείου δεν γίνεται καλά δεκτό και θα πρέπει να σταματήσει», δήλωσε στο ABC News.