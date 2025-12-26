Οι ΗΠΑ πλήττουν το ISIS στη Νιγηρία: Χριστουγεννιάτικη επιδρομή και αυστηρή προειδοποίηση για νέα πλήγματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ισχυρή αεροπορική επιδρομή στη βορειοδυτική Νιγηρία, στοχοποιώντας στρατόπεδα του ISIS στην πολιτεία Σοκότο.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει προσωπικά την εντολή, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στη χώρα.
Το μήνυμα του Τραμπ και η προειδοποίηση για «συνέχεια»
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τζιχαντιστές «δολοφονούν βάναυσα αθώους χριστιανούς» και ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει πως η βία αυτή θα έχει συνέπειες.
«Αν συνεχιστεί η σφαγή, θα υπάρξουν κι άλλοι νεκροί τρομοκράτες», τόνισε, συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από την εκτόξευση πυραύλων Τόμαχοκ.
AFRICOM: «Πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν»
Η αμερικανική διοίκηση AFRICOM επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις νιγηριανές αρχές και ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «πολλούς νεκρούς μαχητές του ISIS».
Η Νιγηρία, από την πλευρά της, μίλησε για «ακριβείς και στοχευμένες επιθέσεις» στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων.
Η Νιγηρία ανάμεσα σε δύο αφηγήσεις
Παρότι η χώρα είναι επίσημα κοσμική, η βία που πλήττει χριστιανικούς πληθυσμούς έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.
Η κυβέρνηση της Νιγηρίας, ωστόσο, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «θρησκευτική δίωξη», υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες ομάδες στοχεύουν τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους.
Παρά τις διαφωνίες, η συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των μαχητικών οργανώσεων.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «έντονης» στρατιωτικής επέμβασης στη Νιγηρία, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς.
Η χριστουγεννιάτικη επιδρομή φαίνεται να αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πιθανής κλιμάκωσης.
