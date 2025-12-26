Οι ΗΠΑ πλήττουν το ISIS στη Νιγηρία: Χριστουγεννιάτικη επιδρομή και αυστηρή προειδοποίηση για νέα πλήγματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ισχυρή αεροπορική επιδρομή στη βορειοδυτική Νιγηρία, στοχοποιώντας στρατόπεδα του ISIS στην πολιτεία Σοκότο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει προσωπικά την εντολή, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στη χώρα.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Το μήνυμα του Τραμπ και η προειδοποίηση για «συνέχεια»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τζιχαντιστές «δολοφονούν βάναυσα αθώους χριστιανούς» και ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει πως η βία αυτή θα έχει συνέπειες.

«Αν συνεχιστεί η σφαγή, θα υπάρξουν κι άλλοι νεκροί τρομοκράτες», τόνισε, συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από την εκτόξευση πυραύλων Τόμαχοκ.

AFRICOM: «Πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν»

Η αμερικανική διοίκηση AFRICOM επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις νιγηριανές αρχές και ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «πολλούς νεκρούς μαχητές του ISIS».

Η Νιγηρία, από την πλευρά της, μίλησε για «ακριβείς και στοχευμένες επιθέσεις» στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων.

Η Νιγηρία ανάμεσα σε δύο αφηγήσεις

Παρότι η χώρα είναι επίσημα κοσμική, η βία που πλήττει χριστιανικούς πληθυσμούς έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας, ωστόσο, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «θρησκευτική δίωξη», υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες ομάδες στοχεύουν τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους.

Παρά τις διαφωνίες, η συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των μαχητικών οργανώσεων.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «έντονης» στρατιωτικής επέμβασης στη Νιγηρία, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς.

Η χριστουγεννιάτικη επιδρομή φαίνεται να αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πιθανής κλιμάκωσης.