ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον Τσάρλι Κερκ, γνωστό podcaster και θερμό υποστηρικτή του Τραμπ

Θύμα πυροβολισμών έπεσε, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ, ο οποίος πρόκειται για γνωστό συντηρητικό ακτιβιστή, podcaster με εκατομμύρια ακροατές και θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με το BBC, ήταν μεταξύ των καλεσμένων σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Utah Valley University της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν ύποπτο.

Ο Τσάρλι Κερκ πρόκειται για έναν άνθρωπο κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε την είδηση με τους πυροβολισμούς καλώντας τον κόσμο να «προσευχηθεί» για τον 31χρονο.

'Shots fired' at Charlie Kirk event at Utah Valley University https://t.co/BERa9RtplA pic.twitter.com/lZs0ml3a7y — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2025

ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ είναι συντηρητικός σχολιαστής και παρουσιαστής podcast με εκατομμύρια ακόλουθους.

Είναι γνωστός ως ιδρυτής του Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως στόχο τη διάδοση συντηρητικών ιδεών στους φοιτητές των πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Έχει 5,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και 7,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok.

Ο Κερκ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε νεότερη ενημέρωση, ο πρύτανης του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε πως ο 31χρονος σχολιαστής είναι το θύμα των πυροβολισμών, ενώ τόνισε πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Με πληροφορίες από BBC