Πυροβολισμοί ξέσπασαν σε εμπορικό κέντρο της Λουιζιάνα προ ολίγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με τις αρχές, στην τελευταία μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία Μπαγιού.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε περίπου στις 2 μ.μ. τοπική ώρα κοντά σε εστιατόριο του Mall of Louisiana, στο Μπατόν Ρουζ, ανέφερε η αστυνομία της πόλης, σύμφωνα με το δίκτυο NBC News.

Δεν υπήρξαν άμεσες συλλήψεις καθώς όποιοι δράστες διαφεύογουν των αρχών, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος του Μπατόν Ρουζ που δημοσιεύτηκε λίγο μετά τις 2:30 μ.μ.

«Γνωρίζω για την σκηνή με τους πυροβολισμούς στο Mall of Louisiana», δήλωσε ο κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι . «Είμαι σε βμε τις αρχές επιβολής του νόμου και θα ενημερώσουμε μόλις μάθουμε περισσότερα. Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή.

Η Σάρον και εγώ προσευχόμαστε για όσους έχουν πληγεί και είμαστε ευγνώμονες για την άμεση ανταπόκριση των αξιωματικών επιβολής του νόμου».