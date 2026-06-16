ΗΠΑ: Σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα δεν θα επιβιώσει για άλλα 250 χρόνια

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250α γενέθλιά τους τον επόμενο μήνα, δύο στους πέντε Αμερικανούς δεν πιστεύουν ότι η χώρα θα αντέξει για άλλα 250 χρόνια, όπως δείχνει δημοσκόπηση του IPSOS για λογαριασμό του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, η οποία αποτυπώνει τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των Αμερικανών.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 38% των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου του 40% των Δημοκρατικών και του 26% των Ρεπουμπλικανών, πιστεύει ότι η Αμερική δεν θα υπάρχει σε 250 χρόνια, έναντι του 62% που πιστεύει το αντίθετο.
Επιπλέον, δύο τρίτα των ερωτηθέντων-περιλαμβανομένου 85% των Δημοκρατικών και 50% των Ρεπουμπλικανών--συμφωνούν ότι η Δημοκρατία στη χώρα τους κινδυνεύει. Έναν χρόνο πριν το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 57%.
Εξάλλου, το 77% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι είναι πιθανόν να ενταθεί η πολιτική βία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έχει μειωθεί το ποσοστό των Αμερικανών που θεωρούν ότι οι ΗΠΑ είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο, από το 38% που ήταν τον Νοέμβριο του 2017 στο 30%. Το ποσοστό των Δημοκρατικών με αυτή την άποψη έπεσε στο 11% από 26% και το αντίστοιχο των Ρεπουμπλικανών παρέμεινε σταθερό – περίπου έξι στους δέκα.
Η δημοσκόπηση διήρκεσε τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα.
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