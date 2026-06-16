Τραμπ: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα - Δεν με ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος»

Με απόλυτη αυτοπεποίθηση και απαντώντας ευθέως στις επιφυλάξεις τόσο του Ισραήλ όσο και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του Ιράν προχωρά σε δεύτερη φάση και ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν χρήματα στη χώρα.

Στο περιθώριο της συνόδου της G7, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον εμίρη του Κατάρ την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα για την επόμενη μέρα:

«Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν. Πρέπει να είναι επιτυχής. Τώρα περνάμε σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τραμπ άναψε «φωτιές» αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για την ηγεσία της Τεχεράνης, ρίχνοντας μια ατάκα που θα συζητηθεί: «Ποτέ δεν με ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος, αλλά υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν».

Τραμπ: «Η πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα ήταν από τις πιο ανόητες»

Ο Ντόναλντ Ταμπ λέει ότι το Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα «πριν από πέντε χρόνια» αν δεν είχε αποσυρθεί από μια συμφωνία που είχε μεσολαβήσει η κυβέρνηση Ομπάμα.

Η JCPOA, ή αλλιώς η πυρηνική συμφωνία του Ιράν, υπογράφηκε από το Ιράν, τις ΗΠΑ και πολλά άλλα έθνη το 2015. Περιόρισε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων.

«Θα είχαν προκαλέσει τρομερή ζημιά αν δεν είχαμε ακυρώσει την πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα», λέει ο Τραμπ.

«Αυτός ήταν ο δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο. Ήταν η πιο ανόητη συμφωνία που έχω δει ποτέ εκτός από τη NAFTA».

