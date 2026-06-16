Οι συνεργάτες του Τραμπ έμαθαν για την πολυπόθητη συμφωνία με το Ιράν... από τα social media

Συνεργάτες και ανώτεροι βοηθοί του Ντόναλντ Τραμπ εξεπλάγησαν από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου για συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή, στην οποία έλεγε ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλέον ολοκληρωμένη», ήρθε μετά την ψηφιακή υπογραφή του Τραμπ στο έγγραφο στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 5 μ.μ. (ώρα Ηνωμένων Πολιτειών).

Ωστόσο, οι ίδιοι οι κορυφαίοι βοηθοί του Τραμπ αιφνιδιάστηκαν από τις αναρτήσεις του σχετικά με τη συμφωνία, η οποία νόμιζαν ότι βρισκόταν ακόμη υπό διαπραγμάτευση, αναφέρει η Journal.

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Το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο λέγεται ότι έχει μήκος μιάμιση σελίδα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης και δεν γνωρίζει ακόμη τις πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η WSJ αναφέρει ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία ενώ μιλούσε τηλεφωνικά με δημοσιογράφους, συμμάχους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και καθώς ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει τους αγώνες σε κλουβί που διεξάγονταν στο γκαζόν του Λευκού Οίκου προς τιμήν των 80ών γενεθλίων του εκείνη την ημέρα.