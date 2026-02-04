ΗΠΑ: Σήμερα η ποινή για τον 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Τραμπ

Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή που θα εκτίσει ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίθεση είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024, σε γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα.

Ο Ρουθ συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου από μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό του, φέροντας όπλο, κοντά στο γήπεδο του γκολφ στο οποίο έπαιζε ο Τραμπ.

Ο Ρουθ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τον Σεπτέμβριο, ορκωτό δικαστήριο έκρινε τον Ράιαν Ρουθ ένοχο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου – τότε – στις προεδρικές εκλογές.

Στο τέλος της δίκης του ενώπιον αυτού του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Ράιαν Ρουθ προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ένα στυλό. Αυτοί που τον επιτηρούσαν επενέβησαν για να τον εμποδίσουν.

«Τα εγκλήματα του Ρουθ δικαιολογούν αναντίρρητα ποινή ισόβιας κάθειρξης: για μήνες σκόπευε να δολοφονήσει έναν μεγάλο υποψήφιο για την προεδρία, κατέδειξε τη βούλησή του να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του και δεν έχει έκτοτε εκφράσει ούτε λύπη ούτε μεταμέλεια προς τα θύματά του» σημείωσαν οι εισαγγελείς, τους οποίους επικαλέστηκε το δίκτυο ABC News.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα εγκλήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος ο Ρουθ μαρτυρούν λεπτομερή σχεδιασμό, προμελέτη σε βάθος και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Ο Ρουθ, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος, είχε αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του κατά τη δίκη του και είχε εξηγήσει ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να τραυματίσει τον Τραμπ ούτε κανέναν άλλον.