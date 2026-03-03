ΗΠΑ: Στους έξι οι νεκροί στρατιωτικοί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έφθασε τους έξι, από τους τέσσερις για τους οποίους γινόταν νωρίτερα χθες, ενημέρωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Εξήγησε ότι η αύξηση οφείλεται στην ανάκτηση των πτωμάτων δυο στρατιωτών που αγνοούνταν αφότου χτυπήθηκε εγκατάσταση στις «αρχικές επιθέσεις του Ιράν» εναντίον κρατών του Κόλπου, χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε, για πρώτη φορά, έναν συγκεκριμένο κατάλογο των στόχων που έχει θέσει για τον πόλεμο στο Ιράν, σε ομιλία του στον Λευκό Οίκο.

Για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι άδραξε «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» για να πλήξει την Τεχεράνη.

«Πρώτον, καταστρέφουμε τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, που μίλησε για τον πόλεμο πριν από μια τελετή απονομής παρασήμων.

«Δεύτερον, εκμηδενίζουμε το ναυτικό τους. Τρίτον, φροντίζουμε ότι η κυριότερη δύναμη υποστήριξης της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», συνέχισε.

«Τέλος, διασφαλίζουμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του», κατέληξε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, όπως είναι η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και η παλαιστινιακή Χαμάς.