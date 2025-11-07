ΗΠΑ: Συναγερμός για δέμα με «ύποπτη λευκή σκόνη» σε στρατιωτική βάση - Αρκετοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, καθώς εστάλη μυστήριος φάκελος με λευκή σκόνη. Μάλιστα, πολλά άτομα αρρώστησαν μετά την έκθεση τους στη σκόνη και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες.

Η Βάση Άντριους επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι τμήματα του χώρου στο Μέριλαντ εκκενώθηκαν μετά το άνοιγμα του «ύποπτου» πακέτου.

«Προληπτικά, το κτίριο και το συνδετικό κτίριο εκκενώθηκαν», ανέφερε η δήλωση, σύμφωνα με το CNN.

«Οι πρώτοι ανταποκριτές της Βάσης Άντριους στάλθηκαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν άμεσες απειλές και παρέδωσαν το σημείο στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «πολλά άτομα ένιωσαν άρρωστα» μετά το άνοιγμα του πακέτου και έλαβαν θεραπεία στο νοσοκομείο.

Ένας εκπρόσωπος της Βάσης Άντριους δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του AFP για επιβεβαίωση του περιστατικού.

CNN: Το πακέτο είχε «λευκή σκόνη» και «πολιτική προπγάνδα»

Το CNN, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το πακέτο περιείχε μια «άγνωστη» λευκή σκόνη και «πολιτική προπαγάνδα» που αξιολογούνται από τους ερευνητές.

Η βάση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ και χρησιμοποιείται συχνά για πτήσεις από ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στις εγκαταστάσεις μόλις την Τετάρτη με πτήση του Air Force One, ενώ επέστρεφε από ένα επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα.



