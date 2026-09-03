Μενού

ΗΠΑ: Τρεις νεκροί σε αιματηρό περιστατικό στο κέντρο της Μινεάπολης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης.

Reader symbol
Newsroom
mineapolis
Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο της αιματηρής επίθεσης | X (Twitter)
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης αυτής των βόρειων ΗΠΑ.

Όταν έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή, η αστυνομία έσπευσε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) και «τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν» από πυρά, εξήγησε ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ένας από τους επτά ανθρώπους που διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο υπέκυψε, ενώ άλλος βρέθηκε έχοντας ήδη αποβιώσει, πρόσθεσε.

«Το πρόσωπο που υποπτευόμαστε ότι ήταν ο δράσης είναι νεκρός και, προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του δεν είναι γνωστά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το κίνητρο.

Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν.

«Προσευχηθείτε για τη Μινεσότα», παρότρυνε νωρίτερα μέσω X ο Τιμ Ουόλς, ο κυβερνήτης της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Μινεάπολη, ενώ ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ