ΗΠΑ: Τρεις νεκροί σε αιματηρό περιστατικό στο κέντρο της Μινεάπολης

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης αυτής των βόρειων ΗΠΑ.
Όταν έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή, η αστυνομία έσπευσε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) και «τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν» από πυρά, εξήγησε ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ο ένας από τους επτά ανθρώπους που διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο υπέκυψε, ενώ άλλος βρέθηκε έχοντας ήδη αποβιώσει, πρόσθεσε.
«Το πρόσωπο που υποπτευόμαστε ότι ήταν ο δράσης είναι νεκρός και, προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του δεν είναι γνωστά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το κίνητρο.
Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν.
«Προσευχηθείτε για τη Μινεσότα», παρότρυνε νωρίτερα μέσω X ο Τιμ Ουόλς, ο κυβερνήτης της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Μινεάπολη, ενώ ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε εξέλιξη.
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