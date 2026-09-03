ΗΠΑ: Τρεις νεκροί σε αιματηρό περιστατικό στο κέντρο της Μινεάπολης

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης αυτής των βόρειων ΗΠΑ.

Όταν έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή, η αστυνομία έσπευσε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) και «τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν» από πυρά, εξήγησε ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ένας από τους επτά ανθρώπους που διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο υπέκυψε, ενώ άλλος βρέθηκε έχοντας ήδη αποβιώσει, πρόσθεσε.

UPDATE: Multiple victims, including two police officers, reported after a shooting in downtown Minneapolis, Minnesota, according to city officials. pic.twitter.com/EhVVBNtoDi — Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2026

«Το πρόσωπο που υποπτευόμαστε ότι ήταν ο δράσης είναι νεκρός και, προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του δεν είναι γνωστά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το κίνητρο.

Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν.

#Breaking

🚨#Minneapolis Police-Involved Shooting With ‘Multiple Victims'pic.twitter.com/4578vv5WVk

▪️A police-involved shooting in downtown Minneapolis left multiple people injured, including two police officers, authorities said.



▪️The Minneapolis Police Department said… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 2, 2026

«Προσευχηθείτε για τη Μινεσότα», παρότρυνε νωρίτερα μέσω X ο Τιμ Ουόλς, ο κυβερνήτης της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Μινεάπολη, ενώ ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε εξέλιξη.