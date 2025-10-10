ΗΠΑ: Ξεκίνησε η εκκαθάριση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων - Υπολειτουργούν βασικές υπηρεσίες

Ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ρας Βόουτ ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X ότι «ξεκίνησε η μείωση προσωπικού» τις ΗΠΑ, δηλαδή η απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω της δημοσιονομικής παράλυσης του κράτους.

Το Γραφείο του Βόουτ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς ή να διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάλληλοί του έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, κάτι που αποτελεί «συνέπεια του κλεισίματος της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως υποστήριξε.

ΗΠΑ: Συναγερμός σε βασικές κρατικές υπηρεσίες

Οι υπάλληλοι που έλαβαν ειδοποιήσεις από το υπουργείο για την επικείμενη απόλυσή τους θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους και «το υπουργείο συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας, πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, όπως συμβαίνει με τους 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας δήλωσε ότι «ορισμένοι» από τους υπαλλήλους του θα επηρεαστούν από τη μείωση προσωπικού που ανακοίνωσε ο επικεφαλής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πόσοι εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από το RIF, ούτε για το πότε θα γίνουν οι απολύσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη προβεί σε σημαντική μείωση του προσωπικού του από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ, μειώνοντας σχεδόν το 50% του εργατικού δυναμικού του τον Μάρτιο.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ προστέθηκε στη λίστα με τα μέρη που αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις Αεροπορίας.

Το αεροδρόμιο δεν θα έχει τον κανονικό αριθμό προσωπικού στον πύργο ελέγχου του από τις 9 μ.μ. ET απόψε έως τη 1 π.μ. ET αύριο, αλλά ήδη αντιμετωπίζει καθυστερήσεις 30 έως 60 λεπτών λόγω έλλειψης προσωπικού στην εγκατάσταση που διαχειρίζεται τον περιβάλλοντα εναέριο χώρο.

Το Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικής Κυκλοφορίας του Αλμπουκέρκι, το οποίο διαχειρίζεται πτήσεις σε μεγάλο μέρος των νοτιοδυτικών ΗΠΑ, έχει έλλειψη προσωπικού έως τις 3 μ.μ. ET.

Νωρίτερα σήμερα, αναφέρθηκαν καθυστερήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty λόγω έλλειψης προσωπικού σε μια εγκατάσταση στη Φιλαδέλφεια που χειρίζεται πτήσεις που προσεγγίζουν ή αναχωρούν από το αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι λόγοι για το περιορισμένο προσωπικό δεν είναι σαφείς, αλλά ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε την Πέμπτη ότι ένα «μικρό κλάσμα» ελεγκτών «έκαναν απεργία» λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης και δεν πήγαιναν να εργαστούν.

Πηγές: CNN // ΑΠΕ-ΜΠΕ