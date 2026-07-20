Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες που οδηγούνται στον εισαγγελέα

Δύο ανήλικες, ηλικίας 14 και 16 ετών, φέρονται να εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης, το βράδυ του Σαββάτου, στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τα τρία κορίτσια είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν προκειμένου να «λύσουν» τις διαφορές τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 15χρονη δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα από τις δύο ανήλικες, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Την ίδια στιγμή, μία ακόμη 15χρονη κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο και, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να παρότρυνε τις δύο ανήλικες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και της 15χρονης που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό. Η 16χρονη φέρεται να διέφυγε τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι δύο συλληφθείσες πέρασαν τη νύχτα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, έπειτα από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος τους. Οι γονείς τους, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Οι δύο ανήλικες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (20/07) ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια να παραπεμφθούν σε δίκη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 15χρονη, που έπεσε θύμα της επίθεσης, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και έλαβε εξιτήριο λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν οι γιατροί του νοσοκομείου που ενημέρωσαν τις αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό.

