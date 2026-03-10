Ιράν: Αναφορές για ζημιές σε ιστορικά μνημεία μετά την επίθεση στο Ισφαχάν

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας στο Ισφαχάν τη Δευτέρα φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε ιστορικά και σημαντικά κτίρια του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του παλατιού Chehel Sotoun, ένα παλάτι της εποχής των Σαφαβιδών που χτίστηκε τον 17ο αιώνα.

Το παλάτι βρίσκεται κοντά στο γραφείο του κυβερνήτη του Ισφαχάν και αναφορές υποστηρίζουν ότι το ωστικό κύμα από το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του συγκροτήματος του παλατιού, το οποίο είναι γνωστό για τις τοιχογραφίες του, τη δεξαμενή αντανάκλασης και τις ιστορικές αίθουσες.

Κάτοικος του Ισφαχάν περιέγραψε αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από την ιστορική περιοχή, λέγοντας ότι οι γύρω δρόμοι είχαν αποκλειστεί και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.

«Μπλοκάρουν πολύ αυστηρά τους γύρω δρόμους», είπε ο άνδρας. «Δεν μπορείς να περάσεις ούτε με αυτοκίνητο ούτε με τα πόδια και μερικές φορές παίρνουν τα τηλέφωνα των ανθρώπων. Υπάρχουν πολύ λίγες φωτογραφίες.»

«Μεταξύ του κτιρίου Chehel Sotoun και του γραφείου του κυβερνήτη υπάρχουν μόνο λίγα δέντρα, και φαίνεται ότι ακόμη και αυτά υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε το άτομο.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ζημιές γύρω από την πλατεία Naqsh-e Jahan, την πλατεία της εποχής των Σαφαβιδών που είναι καταχωρημένη στη λίστα της UNESCO και περιλαμβάνει μνημεία όπως το παλάτι Ali Qapu και αρκετά ιστορικά τζαμιά.

Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγες ημέρες αφού ο πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η UNESCO, προειδοποίησε για κινδύνους σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιράν μετά από προηγούμενα πλήγματα στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή της μετά από ζημιές στο παλάτι Golestan στην Τεχεράνη, η UNESCO ανέφερε ότι ο χώρος «φέρεται να υπέστη ζημιές από συντρίμμια και το ωστικό κύμα μετά από αεροπορική επιδρομή» κοντά στην πλατεία Arg στην πρωτεύουσα. Ο οργανισμός δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς» στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή.