Το Ιράν ανακοινώνει χτύπημα στο USS Abraham Lincoln και προειδοποιεί για νέα πλήγματα

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για πλήγματα κατά του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, με πυραύλους κρουζ.

USS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln | EPA/PETTY OFFICER 1ST CLASS JESSE MONFORD/US NAVY HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ κατά του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, που επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση έγινε από την κρατική τηλεόραση της χώρας, ενώ υπήρξαν προειδοποιήσεις για περαιτέρω εκτοξεύσεις όταν τα πλοία της ομάδας κρούσης φτάσουν σε εμβέλεια.

«Οι πύραυλοι κρουζ Qader του Ιρανικού Ναυτικού στόχευσαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln που ανήκει στις ΗΠΑ και το ανάγκασαν να αλλάξει τη θέση του» αναφέρθηκε, ειδικότερα, στην είδηση, όπως μεταφέρει το Al Arabiya.

Η ιρανική τηλεόραση, κατά την ίδια πηγή, επικαλέστηκε τον αρχηγό του ιρανικού Ναυτικού, ναύαρχο Σαρχάμ Ιρανί, ο οποίος δήλωσε ότι οι κινήσεις της ομάδας αεροπλανοφόρων, που έχουν στείλει οι ΗΠΑ, «παρακολουθούνται συνεχώς... και μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος βρεθεί σε εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα υποστεί ισχυρά πλήγματα από το Ιρανικό Ναυτικό».

