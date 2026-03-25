Το Ιράν έλαβε μια πρόταση 15 σημείων από τις ΗΠΑ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι την Τετάρτη. Σημειώνεται πως το Πακιστάν καταβάλει προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την πρόταση σε γενικές γραμμές λέγοντας πως άπτεται θεμάτων όπως η χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, η υποχώρηση από το πυρηνικό πρόγραμμα, η παρακολούθηση της χώρας από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον περιορισμό της πυραυλικής δύναμης, αλλά και το θέμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιεύσουν τις λεπτομέρειες.

Ωστόσο, τις προηγούμενες ώρες το Ιράν επέμεινε ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος χλεύασε την Αμερική για τις διπλωματικές της προσπάθειές της.

«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τι ορίζει το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με άλλες πηγές, τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία του σχεδίου αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, με την αξίωση η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει-, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό).

Ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή, από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και ακόμη, να επιβληθούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει την άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.