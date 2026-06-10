Ιράν: «Απάντηση» με πυραύλους και drones στην «απάντηση» των ΗΠΑ για το Apache

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμουζ, εν μέσω της κλιμακούμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν σημειώνουν ότι η κατάσταση αναφέρεται πλέον ως ήρεμη μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου τμήματος της χώρας.

Τα αντίποινα του αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.