Μενού

Ιράν: «Απάντηση» με πυραύλους και drones στην «απάντηση» των ΗΠΑ για το Apache

Η Τεχεράνη δεν άργησε να απαντήσει στις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός σε στρατιωτικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Reader symbol
Newsroom
Πόλεμος Μέση Ανατολή
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμουζ, εν μέσω της κλιμακούμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν σημειώνουν ότι η κατάσταση αναφέρεται πλέον ως ήρεμη μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου τμήματος της χώρας.

Τα αντίποινα του αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ