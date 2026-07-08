Ιράν: Απειλεί με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ

Το Ιράν προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο ζήτημα της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ και δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί με στρατιωτικά μέσα τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Press TV.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης, η οποία φέρεται να έχει υιοθετήσει νέο στρατιωτικό και στρατηγικό δόγμα απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο δόγμα προβλέπει ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του ιρανικού εδάφους ή των συμφερόντων της χώρας θα αντιμετωπίζεται με άμεση και συντριπτική απάντηση.

Informed source to Press TV: Developments over the past 48 hours indicate that Iran will not back down from its position on the management of the Strait of Hormuz.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/mtgZgtmxsz pic.twitter.com/t3Do2GRRsD — Highlights (@highlightsnews1) July 8, 2026

Σχέδιο για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Όπως υποστηρίζει η πηγή, το νέο πλαίσιο αντιποίνων περιλαμβάνει δύο βασικές κινήσεις σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν.

Η πρώτη αφορά το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για κάθε μορφή θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ η δεύτερη προβλέπει μαζικά αντίποινα εναντίον εχθρικών στόχων, με αναλογία τουλάχιστον δύο προς έναν. Δηλαδή, για κάθε ιρανικό στόχο που θα πλήττεται, η Τεχεράνη θα απαντά χτυπώντας τουλάχιστον δύο στόχους του αντιπάλου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι το σχετικό μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πως το Ιράν θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ μόνο σύμφωνα με τους δικούς του όρους και δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία εναλλακτικών θαλάσσιων διαδρομών εκτός του πλαισίου που το ίδιο καθορίζει.

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ

Η πηγή σχολίασε επίσης τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνοντας προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον.

«Κάθε απειλή θα λάβει ισχυρή απάντηση. Το Ιράν δεν κάνει διάκριση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην περιοχή», ανέφερε.

Παράλληλα υποστήριξε ότι οι πιέσεις του Αμερικανού προέδρου δεν θα αποδώσουν.

«Ο Τραμπ δεν θα κερδίσει τίποτα από αυτές τις πρόσφατες απειλές. Αντίθετα, θα χάσει τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και τις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Η επιλογή πλέον είναι δική του», κατέληξε.