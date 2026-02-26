Ιράν από Γενεύη: «Οι συνομιλίες ήταν πολύ σοβαρές - Αντιφατικές οι δηλώσεις ορισμένων Αμερικανών»

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με τις τρίωρες συνομιλίες που διεξήχθησαν μέχρι στιγμής σήμερα, Πέμπτη (26/02) ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον στη Γενεύη.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «τέθηκαν σημαντικές προτάσεις τόσο για το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και για την άρση των κυρώσεων».

Οι συνομιλίες ήταν «πολύ σοβαρές», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Έχουν προταθεί πρωτοβουλίες για τις οποίες απαιτείται διαβούλευση με τις πρωτεύουσες», τόνισε ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί η ανάγκη οι συνομιλίες να προχωρήσουν πέρα από αυτόν τον τρίτο γύρο.

«Θα επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα (7 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις από ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίες εγείρουν αμφιβολίες για τη σοβαρότητά τους», προσθέτει ο εκπρόσωπος.