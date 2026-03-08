Ιράν: Δεκάδες νεκρούς στρατιωτικούς των ΗΠΑ αναφέρει η Τεχεράνη, μετά από χτυπήματα σε βάσεις

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ιράν, Khatam al-Anbiya ανέφερε απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στην περιοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.

Η δήλωση ανέφερε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων επιθέσεων σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, αναφέρει το πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε ο εκπρόσωπος, αρκετοί στρατιώτες και διοικητές του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε υποδομές και πόρους.

Ιράν: Οι λεπτομέρειες για τα πλήγματα

21 μέλη του προσωπικού του Πέμπτου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών που επιχειρούσε στην περιοχή σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Περίπου 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα.

Ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε στόχος επίθεσης στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου.