Ιράν: Δεκάδες πολίτες εγκατέλειψαν τη χώρα, διασχίζοντας τα σύνορα με την Τουρκία

Δεκάδες Ιρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα, περνώντας τα σύνορα με την Τουρκία την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα που οι ιρανικές αρχές καταστέλλουν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενθάρρυνε χθες Τρίτη τους Ιρανούς να μην σταματήσουν τις διαδηλώσεις, διαβεβαιώνοντας τους ότι η βοήθεια είναι καθ' οδόν ενώ μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Oικογένειες από το Ιράν έφτασαν στην ανατολική επαρχία Βαν της Τουρκίας μέσω του συνοριακού σταθμού Καπικόι, παίρνοντας μαζί τους αποσκευές και άλλα υπάρχοντα, καθώς περνούσαν από τον συνοριακό σταθμό και επιβιβάζονταν σε οχήματα που κατευθύνονταν σε κοντινές πόλεις.

A young Iranian man who just crossed the border from Iran into Turkey records a message for the world



He says that people outside of Iran have no idea just how many protesters have been murdered by the Islamic regime



He says that they’re shooting at people’s chests all the time pic.twitter.com/ipcHo5jOFr — Visegrád 24 (@visegrad24) January 14, 2026

Τα μέσα ενημέρωσης δεν κατάφεραν να αποσπάσουν καμία δήλωση από όσους ζήτησαν λόγω του φόβου για αντίποινα όταν επιστρέψουν στο Ιράν.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι υπήρξε αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που περνούν από το Ιράν στην Τουρκία, μετά την έκκληση πολλών χωρών προς τους πολίτες να φύγουν από τη χώρα.

Ωστόσο, ένας Τούρκος αξιωματούχος ασφαλείας στα σύνορα, δήλωσε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή, καθώς δεν υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των αφίξεων και ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως και τους συμβούλευσαν να εξετάσουν το σενάριο διαφυγής τους οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα απαντήσει σε αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές της να παρέμβει στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη.