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Το Ιράν διέψευσε πως έπληξε με πυραύλους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Ιράν διαψεύδει ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των ΗΑΕ χθες. Αναστολή των εμπορικών και χρηματοοικονομικών δοσοληψιών με το Ιράν αποφάσισε το Αμπού Ντάμπι.

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Ιράν | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η διπλωματία του Ιράν διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χθες Τρίτη, αντιδρώντας στην κατηγορία του Αμπού Ντάμπι πως δυο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον Κόλπο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής», χαρακτηρίζοντας την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιφέρεια.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη ότι ανέστειλαν όλες τις «εμπορικές ανταλλαγές» και τις «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» τους με το Ιράν, με ανακοίνωση της διπλωματίας τους που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω X.

 «Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (...) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», τόνισε στο κείμενο η διευθύντρια επικοινωνίας του ΥΠΕΞ των ΗΑΕ, η Άφρα αλ Χαμέλι.

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