Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο νησί Χαργκ - Οι ΗΠΑ χτύπησαν δεξαμενόπλοιο

Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Νησί Χαργκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.

🚨 BREAKING: The US military is currently STRIKING OIL TANKERS near Iran's Kharg Island, per Fox and multiple reports



This comes after President Trump has REPEATEDLY posted that he's willing to strike Kharg: "Bye bye, Kharg"



This time, it appears the strikes are just NEAR… pic.twitter.com/hEATYXUK8A — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 8, 2026