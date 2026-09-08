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Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο νησί Χαργκ - Οι ΗΠΑ χτύπησαν δεξαμενόπλοιο

Αμερικανικός πύραυλος έπληξε μικρό ιρανικό τάνκερ, 6 χλμ. από το Νησί Χαργκ, σύμφωνα με το Tasnim. Δεν υπήρξαν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.

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Η νήσος Χαργκ του Ιράν
Η νήσος Χαργκ του Ιράν | Shutterstock
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Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Νησί Χαργκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές.

 Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.

 

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