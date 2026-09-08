Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο νησί Χαργκ - Οι ΗΠΑ χτύπησαν δεξαμενόπλοιο

Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Νησί Χαργκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές.
Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.
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