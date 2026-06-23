Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε για την χρησιμοποίηση των αποδεσμευμένων περιουσιακών μας στοιχείων»

Το Ιράν θα είναι «η μόνη χώρα» που έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την χρήση των περιουσιακών στοιχείων που θα αποδεσμευθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη στην Γενεύη, την ώρα που η Ουάσινγκτον έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αποδέσμευσή τους θα συνοδεύεται από όρους και ειδικότερα αγροτικές συμφωνίες.

«Το Ιράν είναι η μόνη χώρα που θα αποφασίσει την τύχη των περιουσιακών στοιχείων που θα αποδεσμευθούν» και «καμία άλλη χώρα ή φορέας δεν θα έχει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν από το Ιράν», δήλωσε ο Αλί Μπαχρέινι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Κατά συνέπεια, απορρίπτω κάθε ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο μία άλλη χώρα θα έχει να παίξει ρόλο για να επηρεάσει τις αποφάσεις ή τις διαδικασίες αυτές», είπε.

Το θέμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν αναφέρεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν το οποίο προβλέπει ότι οι πόροι αυτοί θα είναι πλήρως διαθέσιμοι και εκμεταλλεύσιμοι με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες της Κυριακής στην Ελβετία, αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο μηχανισμό ελέγχου για να διασφαλισθεί ότι τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα χρηματοδοτήσουν την «τρομοκρατία», αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι η αποδέσμευσή τους θα συνοδεύεται από όρους και ειδικότερα αγροτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

«Αν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αποδεσμευθούν μια μέρα, θα χρησιμεύσουν για να πλουτήσουν τους αμερικανούς αγρότες τρέφοντας παράλληλα τον ιρανικό λαό», είπε στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του το Ιράν γνωστοποίησε σήμερα (23/06) ότι έκλεισε στην Ελβετία συμφωνία με τους Αμερικανούς για την «άμεση» αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Θα αποδεσμευθούν «σε δύο δόσεις των 6 δισεκατομμυρίων», δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Irna ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες Κάζεμ Γαριμπαμπαντί.

Από την πλευρά του ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ είπε ότι η αποδέσμευση θα γίνει «πολύ σύντομα».

«Παραδέχθηκε ότι ορισμένα τεχνικά μέτρα πρέπει να ληφθούν από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, διότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύθηκαν από τις ΗΠΑ και τουλάχιστον ένα μέρος αυτών βρίσκεται στο Κατάρ».

ΟΙ ΗΠΑ και το Κατάρ έχουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο, αλλά αυτός ο ρόλος περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα της αποδέσμευσης, είπε ο Αλί Μπαχρέινι.

«Αντίθετα, το Ιράν δεν τους επιτρέπει φυσικά να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή σε άλλες διαδικασίες που αφορούν την αγορά και την εισαγωγή πρώτων υλών. Είναι μία απόφαση που ανήκει στο Ιράν και μόνο στο Ιράν».