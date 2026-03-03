Μενού

Ιράν: Επίθεση στο κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων - Αποφασιζόταν η διαδοχή του Χαμενεΐ

Επίθεση έλαβε χώρα στο κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στο Ιράν, τη στιγμή που γινόταν συμβούλιο για το ποιος θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αλί Χαμενεΐ
Ο Αλί Χαμενεΐ προσεύχεται | ΑΠΕ - ΜΠΕ
Ένας ανταποκριτής του ιρανικού αντιπολιτευόμενου καναλιού Iran International ανέφερε ότι μέλη της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν δέχτηκαν επίθεση καθώς συνεδρίαζαν για να επιλέξουν διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Reuters, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι ένα συμβούλιο περίπου 90 ανώτερων κληρικών που έχει ως αποστολή την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Qom, νότια της Τεχεράνης.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

 

