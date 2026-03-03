Ένας ανταποκριτής του ιρανικού αντιπολιτευόμενου καναλιού Iran International ανέφερε ότι μέλη της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν δέχτηκαν επίθεση καθώς συνεδρίαζαν για να επιλέξουν διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Reuters, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι ένα συμβούλιο περίπου 90 ανώτερων κληρικών που έχει ως αποστολή την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Qom, νότια της Τεχεράνης.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

🇺🇸🇮🇱❌🇮🇷 US-Israeli airstrikes struck a building of Iran's Assembly of Experts in Qom, northern Iran.



The Assembly of Experts is the body responsible for choosing Khamenei's successor. pic.twitter.com/PIOwUgQpLv — The threat of missiles and drones (@StatWatch25) March 3, 2026