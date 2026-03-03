Ένας ανταποκριτής του ιρανικού αντιπολιτευόμενου καναλιού Iran International ανέφερε ότι μέλη της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν δέχτηκαν επίθεση καθώς συνεδρίαζαν για να επιλέξουν διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Reuters, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι ένα συμβούλιο περίπου 90 ανώτερων κληρικών που έχει ως αποστολή την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.
Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Qom, νότια της Τεχεράνης.
Δείτε βίντεο από την επίθεση:
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.