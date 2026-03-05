Ιράν: Έπληξε αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα (05/03) ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την έκτη ημέρα του περιφερειακού πολέμου με το Ιράν, το οποίο απαντά στοχοθετώντας τη Μέση Ανατολή.

Το εν λόγω πλοίο «επλήγη από πύραυλο στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου» και «αυτή τη στιγμή καίγεται», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και στην οποία δεν υπάρχουν περισσότερες διευκρινίσεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το επεισόδιο αυτό, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητη πηγή, σημειώνεται ενώ οι Φρουροί υποστηρίζουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ, σημαντικού σημείου διέλευσης του παγκόσμιου πετρελαίου