Το Ιράν έπληξε την Ντιμόνα στο Ισραήλ ως απάντηση για τη Νατάνζ- Πάνω από 40 οι τραυματίες

Περί τα 40 άτομα τραυματίσθηκαν στο νότιο Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων στην περιοχή της Ντιμόνα (Dimona) που φιλοξενεί εγκατάσταση αφιερωμένη στην πυρηνική έρευνα, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τα θύματα φέρουν τραύματα από θραύσματα.

Very close footage of Iranian missile hitting Dimona tonight. https://t.co/k0eps71ROl pic.twitter.com/sDso1Zqv3E — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε «απευθείας πλήγμα (ιρανικού) πυραύλου» σε κτίριο της πόλης Ντιμόνα

Η περιοχή της πόλης Ντιμόνα φιλοξενεί το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, πυρηνική εγκατάσταση για την έρευνα, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα απο την ομώνυμη πόλη.

Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

🇮🇷🇮🇱 Iran claims direct missile hit on Dimona nuclear site



Ballistic missile reportedly landed in the area with multiple injuries, alleged but unconfirmed so far.



If true, this crosses a massive red line.



Source: RN Intel https://t.co/bcAWdlefbZ pic.twitter.com/m0dZtCclKc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2026

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα συμπίπτει με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ.

Ο πύραυλος φέρεται να έπληξε απευθείας κτίριο εντός της πόλης, προκαλώντας ζημιές και πανικό στους κατοίκους που έσπευσαν να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η Ντιμόνα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, καθώς συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ, το οποίο επισήμως δεν επιβεβαιώνεται, αν και διεθνώς θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη σχετικών εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα στην πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι δεν είχε εμπλοκή και να αποφεύγει περαιτέρω σχόλια.