Πωλείται το πιο ακριβό σπίτι του πλανήτη: Τι το εξωπραγματικό κρύβει η αγγελία - Εκτός από την τιμή

Κακά τα ψέματα, μάλλον κανείς μας δεν πρόκειται να αγοράσει αυτό το σπίτι ποτέ, αλλά αφού το να χαζεύουμε φωτογραφίες είναι (ακόμα) δωρεάν, γιατί να μην ρίξουμε μια ματιά στο πώς ζουν οι υπερπλούσιοι;

Tο λεγόμενο «κόσμημα του Λος Άντζελες» μόλις βγήκε στην αγορά και διεκδικεί τον τίτλο της πιο ακριβής κατοικίας που έχει μπει ποτέ σε αγγελία. Η τιμή του είναι 400 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το forbes.

Η έπαυλη βρίσκεται στην αριστοκρατική γειτονιά του Bel-Air, χτισμένη σε μια επίπεδη έκταση 32 στρεμμάτων (8 acres) που προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών στον Ειρηνικό Ωκεανό, το κέντρο του L.A. και τα γύρω φαράγγια. Το ακίνητο, που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια Al-Thani του Κατάρ, σχεδιάστηκε χωρίς κανέναν περιορισμό στο budget. Ο ιδιοκτήτης ξόδεψε 70 εκατομμύρια μόνο για τη γη, και άλλα 350+ εκατομμύρια για να το χτίσει, σε μια διαδικασία που κράτησε πάνω από μια δεκαετία.

Τι αγοράζεις (λέμε τώρα) με 400 εκατομμύρια

Όποιος δώσει το ποσό για να αγοράσει την έπαυλη θα έχει στην κατοχή του, πάνω από 6.500 τ.μ. (70.000 sq ft) κατοικήσιμου χώρου, χωρισμένα σε μια κύρια κατοικία και έναν τεράστιο ξενώνα και 39 υπνοδωμάτια και 59 μπάνια.

Η έπαυλη διαθέτει τρεις πισίνες, γήπεδο τένις, ιδιωτικό spa με σάουνα και δωμάτια μασάζ, κομμωτήριο και ένα υπερπολυτελές γυμναστήριο.

Και αν κάποιος αμφιβάλλει αν είναι μοναδικό έχει ακόμα: δωμάτια πανικού, αποθήκη έργων τέχνης, ακόμα και μηχάνημα ακτινογραφιών (X-ray) για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις στο σπίτι.

Η είσοδος θυμίζει παλάτι, με έναν δρόμο μήκους σχεδόν μισού χιλιομέτρου, πλαισιωμένο από εισαγόμενα φυτά, που σε απομονώνει πλήρως από τον έξω κόσμο.

Η ιστορία δείχνει πως αντίστοιχα «μεγαθήρια» (όπως το περιβόητο σπίτι "The One" που ζητούσε 500 εκατ. και κατέληξε να πουληθεί «μόλις» 141 εκατ.) ρίχνουν συχνά την τιμή τους. Όπως και να έχει, το «Κόσμημα του L.A.» αποδεικνύει ότι η αγορά του υπερπολυτελούς real estate συνεχίζει να σπάει κάθε λογικό όριο.