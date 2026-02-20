Ιράν: «Έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών» ένα σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Με την απειλή Τραμπ να πλανάται στο Ιράν, και δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «πρόωρο χτύπημα» από τις ΗΠΑ στη χώρα της Μέσης Ανατολής αν δεν γίνουν διαπραγματεύσεις, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα (20/2) την επομένη του τελεσιγράφου του Αμερικανού Προέδρου, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά είναι στα σκαριά.

Όπως δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.