Ιράν: «Χτυπήσαμε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ - Φλέγεται στον Περσικό Κόλπο»

Ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο το οποίο «φλέγεται» στον Περσικό Κόλπο.

«Ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, έγινε στόχος και φλέγεται», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου της Χατάμ αλ Ανπίγια, που συνδέεται με το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.