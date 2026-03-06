Μενού

Ιράν: «Χτυπήσαμε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ - Φλέγεται στον Περσικό Κόλπο»

Ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο.

Reader symbol
Newsroom
τανκερ πλοιο
Πετρελαιοφόρο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο το οποίο «φλέγεται» στον Περσικό Κόλπο.

«Ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, έγινε στόχος και φλέγεται», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου της Χατάμ αλ Ανπίγια, που συνδέεται με το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ