Ιράν: Η σημασία των Στενών του Ορμούζ και το εφιαλτικό σενάριο για τις αγορές

Μπροστά στην στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξετάζει ως αντίποινα να μπλοκάρει ή να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό το στενό θαλάσσιο πέρασμα, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, διακινείται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως αν το Ιράν στερήσει την πρόσβαση στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, θα είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση στην παγκόσμια οικονομία.

Ήδη κάτω από τις απειλές του Τραμπ για στρατιωτικά πλήγματα τον Φεβρουάριο υπήρξε άνοδος της τιμής του πετρελαίου.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Πρόκειται για έναν πορθμό ανάμεσα στον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο. Για την ακρίνεια είναι το μόνο θαλάσσιο πέρασμα για τον Περσικό Κόλπο και για αυτό είναι στρατηγικής σημασίας.

Στα βόρεια βρίσκεται το Ιράν και στα νότια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Αποτελούν βασικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Οι περισσότεροι παραγωγοί γύρω από τον Περσικό Κόλπο δεν διαθέτουν άλλη θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές τους. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, το 2025, δεξαμενόπλοια μετέφεραν περίπου 16,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού και συμπυκνωμάτων ημερησίως μέσω των Στενών. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Ιράν εξάγουν πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ, με την πλειονότητα των φορτίων να κατευθύνεται προς την Ασία.

Η θαλάσσια οδός είναι επίσης κρίσιμη για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG -κυρίως από το Κατάρ- διήλθε από αυτό το πέρασμα πέρυσι.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν μήκος σχεδόν 100 μίλια (161 χιλιόμετρα) και πλάτος 21 μίλια στο στενότερο σημείο τους. Οι ναυτιλιακοί διάδρομοι σε κάθε κατεύθυνση έχουν πλάτος μόλις δύο μίλια. Το μικρό βάθος των υδάτων καθιστά τα πλοία ευάλωτα σε θαλάσσιες νάρκες, ενώ η εγγύτητα των στενών στην ξηρά -ιδίως στο Ιράν- αφήνει τα σκάφη εκτεθειμένα σε επιθέσεις με πυραύλους από την ακτή ή σε αναχαιτίσεις από περιπολικά σκάφη και ελικόπτερα.

Είναι δυνατό να μπλοκάρει το Ιράν τα Στενά του Ορμουζ;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα κράτη μπορούν να ασκούν κυριαρχία έως 12 ναυτικά μίλια (14 μίλια) από τις ακτές τους -απόσταση μικρότερη από το στενότερο σημείο των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, οφείλουν να επιτρέπουν την «αβλαβή διέλευση» ξένων πλοίων από τα χωρικά τους ύδατα και να μην παρεμποδίζουν τη «διέλευση διέλευσης» (transit passage) από στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Αν και το Ιράν υπέγραψε τη συνθήκη το 1982, δεν έχει επικυρωθεί από το κοινοβούλιό του.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει σε προηγούμενες περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής έντασης ότι διαθέτει τη δυνατότητα να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Δεν έχει, ωστόσο, προχωρήσει ποτέ σε πλήρες κλείσιμο των Στενών -μια κίνηση που πιθανότατα θα προκαλούσε ισχυρή αντίδραση από τα δυτικά ναυτικά που περιπολούν στην περιοχή, ιδίως από το αμερικανικό.

Το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση ακόμη και χωρίς να αποπλεύσει κανένα από τα πολεμικά του πλοία. Διαθέτει πολλές επιλογές χάρη στη μεγάλη ακτογραμμή του κατά μήκος του περάσματος. Αυτές κυμαίνονται από παρενοχλήσεις πλοίων με μικρά, ταχύπλοα περιπολικά, έως πιο ακραίες ενέργειες, όπως επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια με πυραύλους και drones, καθιστώντας τη διέλευση υπερβολικά επικίνδυνη για τα εμπορικά πλοία. Θα μπορούσε επίσης να ποντίσει θαλάσσιες νάρκες, αν και ο κίνδυνος για τα δικά του πλοία καθιστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο λιγότερο πιθανό.

Τα σύγχρονα πλοία είναι ευάλωτα και σε παρεμβολές σημάτων GPS -τακτική που χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες παγκοσμίως για τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας. Χιλιάδες πλοία αντιμετώπισαν προβλήματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Το εφιαλτικό σενάριο για τις αγορές ενέργειας

Αν καταστεί επικίνδυνη η διέλευση, τα πλοία ενδέχεται να κινούνται μόνο σε νηοπομπές υπό την προστασία δυτικών ναυτικών δυνάμεων. Αυτό θα επιβράδυνε την κυκλοφορία, αλλά δεν θα επηρέαζε σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Ένα πλήρες κλείσιμο του περάσματος για περισσότερες από λίγες ημέρες θα αποτελούσε εφιαλτικό σενάριο για τις αγορές ενέργειας. Ανώτερος αναλυτής της Kpler Ltd. εκτίμησε τον Ιούνιο ότι το μπλοκάρισμα των Στενών ακόμη και για μία ημέρα θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές στα 120–150 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, είχε διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 66 δολάρια το βαρέλι από την αρχή του έτους έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Το κλείσιμο των Στενών θα έπληττε άμεσα και την ίδια την ιρανική οικονομία, καθώς δεν θα μπορούσε να εξάγει το πετρέλαιό της. Επιπλέον, η διακοπή των ροών από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση με την Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού αργού και κρίσιμο εταίρο που έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να προστατεύσει το Ιράν από δυτικές κυρώσεις ή ψηφίσματα.

Ποιοι βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από τα Στενά του Ορμουζ

Η Σαουδική Αραβία εξάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου μέσω του περάσματος. Ωστόσο, μπορεί να εκτρέπει μέρος των φορτίων μέσω αγωγού 746 μιλίων που διασχίζει το βασίλειο έως τερματικό σταθμό στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου το πετρέλαιο φορτώνεται σε πλοία. Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης μπορεί να μεταφέρει έως 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Τα ΗΑΕ μπορούν επίσης σε κάποιο βαθμό να παρακάμπτουν τα Στενά, μέσω αγωγού που συνδέει τα πετρελαϊκά τους πεδία με λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, δυναμικότητας 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως.

Το Ιράκ διαθέτει αγωγό μέσω Τουρκίας προς τη Μεσόγειο, ο οποίος επαναλειτούργησε πέρυσι. Ωστόσο, αυτός μεταφέρει μόνο πετρέλαιο από τα βόρεια πεδία, με αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εξαγωγές να γίνονται δια θαλάσσης από τη Βασόρα, περνώντας από τα Στενά του Ορμούζ. Το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από τη χρήση του περάσματος.

Και το ίδιο το Ιράν εξαρτάται από τα Στενά για τις εξαγωγές του. Το 2025 διακινήθηκαν μέσω του περάσματος μεγαλύτερες ποσότητες ιρανικού αργού από οποιαδήποτε χρονιά από το 2018, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πώς έχουν απαντήσει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους

Κατά τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ (1980–1988), οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κλιμακώθηκαν σε αμοιβαίες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο -περίοδος που έμεινε γνωστή ως «Πόλεμος των Δεξαμενόπλοιων». Το αμερικανικό ναυτικό συνόδευε κουβεϊτιανά πλοία που μετέφεραν ιρακινό πετρέλαιο.

Το 2019, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν συμμετείχαν σε συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στη Μέση Ανατολή, έπειτα από σειρά επιθέσεων σε πλοία και χερσαίες εγκαταστάσεις που ορισμένα μέλη απέδωσαν στο Ιράν.

Από τα τέλη του 2023, η προσοχή στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας έχει μετατοπιστεί από τα Στενά του Ορμούζ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι στοχοποιούν πλοία στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Κατά την πιο πρόσφατη ένταση ΗΠΑ–Ιράν, τα πλοία αύξησαν την ταχύτητά τους κατά τη διέλευση από τα Στενά για να μειώσουν τον χρόνο έκθεσης σε κίνδυνο, ενώ οι ΗΠΑ συνέστησαν σε πλοία με αμερικανική σημαία να κινούνται όσο το δυνατόν μακρύτερα από τα ιρανικά ύδατα. Παράλληλα, αμερικανικό μαχητικό F-35C κατέρριψε ιρανικό drone στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «προσέγγισε επιθετικά» το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με «αδιευκρίνιστη πρόθεση», σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.