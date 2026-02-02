Ιράν και ΗΠΑ στο ίδιο «τραπέζι»: Την Παρασκευή η συνάντηση Γουίτκοφ με Αραγτσί στην Κωνσταντινούπολη

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την Παρασκευή στην Τουρκία, επιβεβαίωσαν Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ ενδέχεται να είναι παρόντες και εκπρόσωποι άλλων χωρών, όπως της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, σε μια προσπάθεια να δώσουν νέα πνοή στη διπλωματία και να σκορπίσουν τους φόβους για έναν νέο περιφερειακό πόλεμο.

Η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής ζητούσαν αποκλιμάκωση της έντασης των τελευταίων ημερών.

Ιράν - ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά

«Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, καθώς και μερικές άλλες χώρες, θα παραστούν στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Θα υπάρξουν διμερείς, τριμερείς και άλλες συναντήσεις», είπε ο διπλωμάτης.

Η ένταση κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με την άφιξη στην περιοχή της αμερικανικής αρμάδας, μετά την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, στις αιματηρότερες ταραχές που έχει γνωρίσει η χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έφτασε στο σημείο να υλοποιήσει την απειλή του και να επέμβει κατά τη διάρκεια της καταστολής, ζήτησε στη συνέχεια από την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμά της και έστειλε ένα αεροπλανοφόρο και τα πλοία συνοδείας του στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι το Ιράν «μιλάει σοβαρά» ενώ ο Αλί Λαριτζανί, ο γραμματέας του ανωτάτου οργάνου ασφαλείας της Τεχεράνης, είπε ότι «είναι σε εξέλιξη» οι προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις.

Ιρανικές πηγές είπαν την περασμένη εβδομάδα στο πρακτορείο Reuters ότι ο Τραμπ έθεσε τρεις όρους για την επανάληψη των συνομιλιών:

μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν

περιορισμούς στο βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

τερματισμό της στήριξής της σε οργανώσεις και χώρες της περιοχής