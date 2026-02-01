Ιράν κατά πάντων: «Τρομοκρατικές ομάδες» οι στρατοί της ΕΕ - Νέες απειλές Χαμενεΐ για πόλεμο με τις ΗΠΑ

Όσο η Τεχεράνη προειδοποιεί για «περιφερειακό πόλεμο» τις ΗΠΑ αν προβούν σε οποιαδήποτε πλήγμα κατά του Ιράν, όπως δήλωσε νωρίτερα ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ φαινεται να επιχειρεί αποκλιμάκωση των εντάσεων και παίρνει θέση υπερ του διαλόγου.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι περιφερειακός πόλεμος» είπε συγκεκριμένα ο Χαμενεΐ, δήλωση που αποτελεί την πιο άμεση απειλή του προς τις ΗΠΑ.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε αντιδράσει ακόμα στις δηλώσεις του Χαμενεΐ, από χθες, το βράδυ του Σαββάτου (31/01) ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, στην περίπτωση όμως που αυτή δεν περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα.

Παραχωρώντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Φλόριντα, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν επισήμανε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είναι σε συνεχείς διαπραγματεύσεις ενώ συνεχάρη τους Ιρανούς αξιωματούχους λέγοντας πως διαπραγματεύονται πολύ σοβαρά.

«Έχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί. Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που θα είναι αποδεκτό», δήλωσε.

«Το Ιράν μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News.

«Κάποιοι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Αν μπορούν να καταλήξουν σε μια ικανοποιητική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να το κάνουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», συνέχισε.

Το Ιράν αποκαλεί τους στρατούς της ΕΕ «τρομοκρατικές ομάδες»

Παράλληλα, τo Ιράν σκληραίνει τη στάση του και απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από τις ΗΠΑ, αποκαλώντας τον στρατό, μερικών εξ΄αυτών «τρομοκρατικές ομάδες».

Συγκεκριμένα, «τρομοκρατικές ομάδες» χαρακτήρισε σήμερα, Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, τους στρατούς των χωρών της ΕΕ που συμπεριέλαβαν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων του μπλοκ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μια συμβολική αλλαγή στην προσέγγισή της απέναντι στην ηγεσία του Ιράν την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση, μετά από αυτό που αποδείχθηκε η πιο αιματηρή καταστολή διαμαρτυριών από την Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979.

Πραξικόπημα για τον Χαμενεΐ οι διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις, που κατέβασαν στους δρόμους στα τέλη Δεκεμβρίου χιλιάδες ανθρώπους για τις οικονομικές δυσκολίες και εξελίχθηκαν σε μια από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις για την Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979, έχουν πλέον υποχωρήσει από βίαιη καταστολή.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών που σχετίζονται με τις ταραχές ανέρχεται σε 3.117, ενώ η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανέφερε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 6.713 ανθρώπων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία.

Ο Χαμενεΐ αποκάλεσε τις διαδηλώσεις ως «πραξικόπημα», υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της «στάσης» ήταν να πληγούν τα κέντρα που κυβερνούν τη χώρα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.