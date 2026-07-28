Ιράν: «Κλιμάκωση του πολέμου αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν ναυτικό αποκλεισμό»

Οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό θα εκληφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με το Al Jazeera.
Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται «παράνομος» και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης.
Παράλληλα, το αρχηγείο της Δύναμης Κουντς διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη «καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας» από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτηρίζει «τρομοκρατικό στρατό».
Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα προχωρήσει στη λήψη αντίμετρων σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από την Ουάσινγκτον.
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